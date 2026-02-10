Terribile incidente a Caselle Torinese | auto si ribalta in un canale

Questa mattina a Caselle Torinese, un’auto si è ribaltata in un canale lungo via Mappano. Un uomo sulla cinquantina ha perso il controllo del veicolo, finendo nel corso d’acqua. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma purtroppo per l’uomo non c’era più nulla da fare. La Polizia ha iniziato le verifiche per capire cosa sia successo.

Un uomo sulla cinquantina ha perso la vita questo martedì 10 febbraio 2026 in un incidente stradale avvenuto in via Mappano a Caselle Torinese. L'auto su cui viaggiava è uscita di strada, ribaltandosi in un canale a bordo carreggiata. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari, l'uomo è deceduto sul posto. La giornata a Caselle Torinese è stata segnata da un evento tragico che ha portato all'intervento di numerose squadre di soccorso. L'allarme è scattato nel pomeriggio, quando un'auto ha improvvisamente perso il controllo in via Mappano, finendo la sua corsa in un canale che costeggia la strada.

