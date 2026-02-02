Il giallo di Pioltello | precipita dall’ottavo piano e muore In casa i segni di un litigio | è omicidio?

Una donna è morta dopo essere precipitata dall’ottavo piano di un palazzo a Pioltello. Un vicino di casa ha visto la scena e ora si indaga sulla dinamica. In casa sono stati trovati segni di un litigio, e gli inquirenti non escludono ancora che si possa trattare di un omicidio, anche se inizialmente si pensava a un gesto volontario. La polizia sta ascoltando testimoni e cerca di capire cosa sia successo prima della caduta.

Pioltello (Milano) – Alla caduta dall’ottavo piano del palazzo ha assistito un vicino di casa. Una manciata di secondi per una tragedia che potrebbe non essere un suicidio, come si era creduto in un primo momento. È successo sabato sera, alle 21.30, in un condominio di via Cimarosa, al Satellite, il quartiere multietnico di Pioltello. A schiantarsi al suolo senza nessuna speranza di essere salvato, un trentunenne di origini colombiane, irregolare, con precedenti per reati contro il patrimonio. I soccorsi. A chiamare il 112, lo stesso uomo che ha visto al drammatico volo in diretta. Ai soccorritori non è rimasto che arrendersi all’evidenza dei fatti, Juan Carlos Ortiz Duarte è morto sul colpo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il giallo di Pioltello: precipita dall’ottavo piano e muore. In casa i segni di un litigio: è omicidio? Approfondimenti su Pioltello Tragedia Precipita dall’ottavo piano: muore 31enne. A Pioltello l’ombra di un omicidio Un uomo di 31 anni è morto ieri sera a Pioltello dopo essere precipitato dall’ottavo piano di un appartamento nel quartiere Satellite. Precipita dall’ottavo piano e muore, in casa segni di una lotta: si indaga per omicidio Un uomo di 31 anni è stato trovato morto nel cortile di un palazzo a Pioltello, dopo essere precipitato dall'ottavo piano. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Pioltello Tragedia Argomenti discussi: Precipita dall’ottavo piano: muore 31enne. A Pioltello l’ombra di un omicidio; Milano Pioltello, 31enne precipita dall'ottavo piano e muore: nell'appartamento segni di lite, si sospetta un omicidio; Pioltello, precipita dall’ottavo piano e muore: in casa segni di lotta; Cade dall'ottavo piano e muore a 31 anni, in casa segni di una lite. Giallo a Milano: Nell'appartamento cinque persone. Cade dall’ottavo piano e muore a 31 anni, in casa segni di una lite. Giallo a Milano: «Nell’appartamento cinque persone»Il caso nel quartiere Pioltello di Milano. Il corpo ritrovato nel cortile del palazzo e i dubbi sulle cinque persone dentro l'appartmento della vittima prima della caduta L'articolo Cade dall’ottavo p ... msn.com Pioltello, 31enne precipita dall'8° piano e muore: nell'appartamento segni di lite, si sospetta un omicidioLa vittima è un colombiano irregolare, con precedenti e senza fissa dimora. Un residente lo ha visto precipitare e inizialmente si è pensato a un suicidio, ma i carabinieri hanno trovato tracce che fa ... msn.com Il caso nel quartiere Pioltello di Milano. Il corpo ritrovato nel cortile del palazzo e i dubbi sulle cinque persone dentro l'appartmento della vittima prima della caduta - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.