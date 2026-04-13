Atalanta-Lazio | ecco come comprare i biglietti della semifinale di ritorno di Coppa Italia

È possibile acquistare i biglietti per la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio attraverso una collaborazione tra la Gazzetta dello Sport e Vivaticket. La vendita dei tagliandi è aperta e permette ai tifosi di entrare allo stadio per assistere alla partita. La procedura di acquisto avviene online e permette di selezionare i posti disponibili. I dettagli su prezzi e modalità sono disponibili sui canali ufficiali.

L’Atalanta continua a inseguire un posto in Europa, la Lazio viaggia in una zona di classifica serena. Ma per entrambe la Coppa Italia è un obiettivo concreto. Mercoledì 22 aprile, alla New Balance Arena, si gioca la semifinale di ritorno: si riparte dal 2-2 dell’andata all’Olimpico, con in palio un posto in finale. Chi passa affronterà la vincente dell’altra semifinale tra Inter e Como, in programma martedì 21. I biglietti per Atalanta-Lazio sono disponibili su Gazzetta Ticket (clicca qui), la piattaforma nata dalla collaborazione tra La Gazzetta dello Sport e Vivaticket. Al link si trovano anche tutte le informazioni utili sull’evento, dagli orari alle modalità di acquisto.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Atalanta-Lazio: ecco come comprare i biglietti della semifinale di ritorno di Coppa Italia Leggi anche: Coppa Italia, la semifinale di ritorno Atalanta-Lazio si gioca il 22 aprile Moviola Lazio Atalanta: ecco cosa è successo nella semifinale d’andata di Coppa ItaliaCalciomercato Milan: rinnovo di Leao ad un passo, il club ha voluto mandare un segnale forte.