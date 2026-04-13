Israele le immagini di un condominio distrutto dai razzi di Hezbollah

A Nahariya, in Israele, i servizi di emergenza sono intervenuti dopo che un condominio è stato danneggiato dai razzi lanciati da Hezbollah. Una donna di circa 60 anni è stata soccorsa e trasportata in ospedale, riportando ferite lievi causate da esplosioni e schegge. Le immagini mostrano i danni alla struttura, mentre le autorità continuano a monitorare la situazione nella zona.

A Nahariya, in Israele, i servizi di emergenza hanno soccorso una donna di circa 60 anni, rimasta ferita in modo lieve da esplosioni e schegge dopo il lancio di razzi da parte di Hezbollah. Gli attacchi proseguono tra le due parti proseguono mentre si apre uno spiraglio diplomatico: a Washington è previsto un incontro tra gli ambasciatori di Israele e Libano, con l’obiettivo di avviare negoziati diretti. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Israele, le immagini di un condominio distrutto dai razzi di Hezbollah Leggi anche: Il conflitto si allarga: drone su Cipro, razzi di Hezbollah in Israele, missili in Bahrein Fuoco incrociato tra Israele e Iran. Attacchi a Beirut dopo i razzi di Hezbollah. Esplosioni a Gerusalemme, Dubai e DohaL'eliminazione di Ali Khamenei non ha concluso l'operazione militare congiunta Israele-Stati Uniti contro l'Iran, scattata all'alba di sabato.