Fuoco incrociato tra Israele e Iran Attacchi a Beirut dopo i razzi di Hezbollah Esplosioni a Gerusalemme Dubai e Doha

Nelle ultime ore si sono verificati diversi eventi militari e attacchi nelle regioni del Medio Oriente e del Golfo. Sono stati registrati scontri a Beirut, con lanci di razzi da parte di Hezbollah, e esplosioni a Gerusalemme, Dubai e Doha. Nel frattempo, le operazioni militari tra Israele e gli Stati Uniti contro l’Iran sono proseguite anche dopo l’eliminazione di una figura di rilievo.