Fuoco incrociato tra Israele e Iran Attacchi a Beirut dopo i razzi di Hezbollah Esplosioni a Gerusalemme Dubai e Doha
Nelle ultime ore si sono verificati diversi eventi militari e attacchi nelle regioni del Medio Oriente e del Golfo. Sono stati registrati scontri a Beirut, con lanci di razzi da parte di Hezbollah, e esplosioni a Gerusalemme, Dubai e Doha. Nel frattempo, le operazioni militari tra Israele e gli Stati Uniti contro l’Iran sono proseguite anche dopo l’eliminazione di una figura di rilievo.
L'eliminazione di Ali Khamenei non ha concluso l'operazione militare congiunta Israele-Stati Uniti contro l'Iran, scattata all'alba di sabato. Nuove ondate di raid hanno continuato ad abbattersi sul Paese, colpendo le infrastrutture missilistiche ed altre figure chiave dell'establishment. I Pasdaran, nonostante gli avvertimenti della Casa Bianca, hanno lanciato quella che hanno definito una risposta "su vasta scala" sulle basi Usa nel Golfo e sulle città israeliane. E' una guerra dal cielo e dal mare, con missili che hanno preso di mira la portaerei Lincoln, mentre gli americani hanno rivendicato di aver affondato nove navi da guerra iraniane ed il quartier generale della loro Marina. 🔗 Leggi su Feedpress.me
La guerra si allarga: nuovi raid sull'Iran, esplosioni a Dubai e Doha, colpita base a Cipro. Trump: 'Operazioni per almeno 4 settimane'. Larijani: 'Non trattiamo'. Israele attacca Hezbollah, 31 morti a BeirutUna colonna di fumo è stata osservata levarsi dall'ambasciata statunitense a Kuwait City.
La guerra si allarga: nuovi raid sull'Iran, esplosioni a Dubai e Doha, colpita base a Cipro. Trump: 'Operazioni per almeno 4 settimane'. Larijani: 'Non trattiamo'. Israele attacca Hezbollah, 10 morti a Beirut(di Vivana Mazza, corrispondente da New York) La domanda che in queste ore viene fatta ripetutamente a Trump dai giornalisti americani che lo hanno...
Temi più discussi: Primo attacco all’Iran alle 9.27, poi parte il fuoco incrociato; In Iran è giallo su Ahmadinejad, Trump: 'Il conflitto potrebbe durare 4 settimane'; Medio Oriente in fiamme, missili su Iran e Israele; Oltre 5 mila voli cancellati per la chiusura dei cieli in Medio Oriente, è in corso la più grande interruzione mondiale del trasporto aereo.
