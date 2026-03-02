Il conflitto si allarga | drone su Cipro razzi di Hezbollah in Israele missili in Bahrein

Il conflitto si amplia con un attacco di Hezbollah a una base militare israeliana a Haifa, nel nord di Israele, con razzi e droni. Contestualmente, si segnalano lanci di razzi di Hezbollah in Israele e l’utilizzo di missili in Bahrein. Recentemente, sono stati registrati anche un drone su Cipro e attacchi di razzi in altre aree della regione.