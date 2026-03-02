Il conflitto si allarga | drone su Cipro razzi di Hezbollah in Israele missili in Bahrein
Il conflitto si amplia con un attacco di Hezbollah a una base militare israeliana a Haifa, nel nord di Israele, con razzi e droni. Contestualmente, si segnalano lanci di razzi di Hezbollah in Israele e l’utilizzo di missili in Bahrein. Recentemente, sono stati registrati anche un drone su Cipro e attacchi di razzi in altre aree della regione.
Le rappresaglie dell'Iran si stanno allargando ai suoi proxy. Hezbollah ha lanciato un attacco con razzi e droni a una base militare israeliana ad Haifa, nel nord del Paese. Tel Aviv ha risposto bombardando la capitale Beirut. Nella notte, secondo quanto riferisce il Cyprus mail, la base aerea.
Leggi anche: Stati Uniti e Israele attaccano l'Iran, uccisi membri del regime. Teheran: colpiremo le basi americane, razzi sulla V flotta in Bahrein, Qatar, Emirati e Kuwait. Missili su Tel Aviv | I target dei raid Usa
La guerra si allarga: nuovi raid sull'Iran. Trump: «Operazioni per almeno 4 settimane. Ora i nuovi leader vogliono parlare»| Drone di Teheran sulla base britannica di Cipro, lanci dal Libano su HaifaDAL NOSTRO INVIATO GERUSALEMME - Il giorno numero 2 della guerra preventiva contro l’Iran sferrata da Stati Uniti e Israele si è concluso.
Temi più discussi: La furia di Trump sull'Iran, il vicino di casa stupratore, un mese di scioperi, Sal Da Vinci all'Eurovision e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata; Gli obiettivi troppo alti e la prudenza dell'Europa sul conflitto che si allarga; Nuovi raid su Teheran che risponde con nuove ondate di missili su Israele (Video). Colpita anche base GB a Cipro.
Missili iraniani sulle basi britanniche a Cipro, minaccia smentita ma è allerta in tutta Europa: MonitoriamoDopo la minaccia di missili iraniani sui cieli dell'isola di Cipro, tutti i paesi d'Europa alzano l'allerta contro possibili ripercussioni dopo l'attacco di Usa e Israele
Cipro sotto attacco dei missili iraniani, allerta per le basi militari britannicheMissili iraniani su Cipro. A rivelarlo è il ministro della Difesa britannico John Healey che ha parlato di due missili
Il ministro della Difesa britannico John Healey ha dichiarato che due missili provenienti dall’Iran sono stati lanciati in direzione di Cipro, dove si trovano basi militari del Regno Unito. Secondo Healey, “siamo abbastanza sicuri che non avessero come obiettivo - facebook.com facebook
I rischi per l’Europa oggi sono due. L’Iran avrebbe lanciato missili verso Cipro, territorio UE: un fatto senza precedenti. Inoltre, negli ultimi mesi cellule dormienti sono state smantellate in Germania e Austria, con piani contro obiettivi ebraici e israeliani. #Iran #E x.com