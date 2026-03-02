Il conflitto si allarga | drone su Cipro razzi di Hezbollah in Israele missili in Bahrein

Da today.it 2 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il conflitto si amplia con un attacco di Hezbollah a una base militare israeliana a Haifa, nel nord di Israele, con razzi e droni. Contestualmente, si segnalano lanci di razzi di Hezbollah in Israele e l’utilizzo di missili in Bahrein. Recentemente, sono stati registrati anche un drone su Cipro e attacchi di razzi in altre aree della regione.

Le rappresaglie dell'Iran si stanno allargando ai suoi proxy. Hezbollah ha lanciato un attacco con razzi e droni a una base militare israeliana ad Haifa, nel nord del Paese. Tel Aviv ha risposto bombardando la capitale Beirut. Nella notte, secondo quanto riferisce il Cyprus mail, la base aerea. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: Stati Uniti e Israele attaccano l'Iran, uccisi membri del regime. Teheran: colpiremo le basi americane, razzi sulla V flotta in Bahrein, Qatar, Emirati e Kuwait. Missili su Tel Aviv | I target dei raid Usa 

La guerra si allarga: nuovi raid sull'Iran. Trump: «Operazioni per almeno 4 settimane. Ora i nuovi leader vogliono parlare»| Drone di Teheran sulla base britannica di Cipro, lanci dal Libano su HaifaDAL NOSTRO INVIATO GERUSALEMME - Il giorno numero 2 della guerra preventiva contro l’Iran sferrata da Stati Uniti e Israele si è concluso.

Contenuti utili per approfondire Cipro.

Temi più discussi: La furia di Trump sull'Iran, il vicino di casa stupratore, un mese di scioperi, Sal Da Vinci all'Eurovision e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata; Gli obiettivi troppo alti e la prudenza dell'Europa sul conflitto che si allarga; Nuovi raid su Teheran che risponde con nuove ondate di missili su Israele (Video). Colpita anche base GB a Cipro.

cipro il conflitto si allargaMissili iraniani sulle basi britanniche a Cipro, minaccia smentita ma è allerta in tutta Europa: MonitoriamoDopo la minaccia di missili iraniani sui cieli dell'isola di Cipro, tutti i paesi d'Europa alzano l'allerta contro possibili ripercussioni dopo l'attacco di Usa e Israele ... virgilio.it

Cipro sotto attacco dei missili iraniani, allerta per le basi militari britannicheMissili iraniani su Cipro. A rivelarlo è il ministro della Difesa britannico John Healey che ha parlato di due missili ... msn.com

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.