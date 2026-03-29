Da Meloni a Macron tutti contro Israele | Lo stop a Pizzaballa viola la libertà di culto E Tajani convoca l’ambasciatore

Le autorità israeliane hanno vietato al cardinale di celebrare la messa della Domenica delle Palme nel Santo Sepolcro. La misura viene criticata da vari governi europei, tra cui quello di un paese mediterraneo e di un paese europeo, e ha portato alla convocazione dell’ambasciatore locale da parte del ministro degli esteri. La questione ha suscitato reazioni internazionali e discussioni sul rispetto della libertà di culto.

La decisione delle autorità israeliane di impedire al cardinale Pierbattista Pizzaballa di celebrare la messa della Domenica delle Palme nel Santo Sepolcro viene condannata unanimemente dal governo e non solo. Al coro delle massime cariche italiane si unisce anche la Francia, con Emmanuel Macron che ha espresso “pieno sostegno” al patriarca latino e al custode della Terra Santa, Francesco Ielpo, bloccato insieme a lui. Il governo si è compattato nella condanna della decisione di Israele, attivandosi anche diplomaticamente. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha infatti convocato per lunedì l’ ambasciatore israeliano in Italia per avere chiarimenti riguardo a quanto accaduto a Gerusalemme. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Da Meloni a Macron, tutti contro Israele: “Lo stop a Pizzaballa viola la libertà di culto”. E Tajani convoca l’ambasciatore Articoli correlati Cisgiordania, carabinieri bloccati e fatti inginocchiare da colono armato. Tajani convoca l’ambasciatore d’IsraeleRoma, 26 gennaio 2026 – Due carabinieri in servizio presso il Consolato generale d'Italia a Gerusalemme sono stati fermati illegalmente, ieri, da un... Leggi anche: Israele vieta a Pizzaballa di entrare al Santo Sepolcro: "Grave stop per la prima volta da secoli". Meloni: "Offesa ai credenti" Approfondimenti e contenuti su Da Meloni a Macron tutti contro Israele... Temi più discussi: Al summit Meloni frena e si affida a Macron: Chiedi mandato Onu per riaprire lo Stretto di Hormuz; Meloni-Macron-Merz, ovvero incontrarsi (ed evitarsi) all’hotel Amigo; Meloni e la guerra in Iran, la telefonata di 20 minuti della premier con Macron: In questa fase bisogna coordinarsi; Consiglio Ue, chiesta moratoria su attacchi a energia e acqua. Scontro Meloni-Macron su attivista ucciso. Stupore premier (e stoccata su Br)Roma, 19 feb. (askanews) - C'è lo scontro, l'ultimo di una serie di 40 mesi di difficile convivenza come leader dei rispettivi Paesi. E poi ci sono i toni. E quelli che il presidente francese Emmanuel ... notizie.tiscali.it Meloni chiama Macron: L’Europa si muova all’Onu su Hormuz. No a missioni militari, sì alla diplomaziaUn appello diretto a Emmanuel Macron e una linea chiara: evitare l’escalation militare nello Stretto di Hormuz puntando su una cornice delle Nazioni Unite. È ... thesocialpost.it “Se lascio Fratelli d’Italia L’unica certezza è che non lascio il partito e sono sempre con Giorgia Meloni”. Ancora scura in volto, al netto dell’ottimismo del compagno principe Dimitri Kunz, Daniela Santanchè esce dalla villa in Versilia per portare a spasso la c - facebook.com facebook Economia e realismo politico. La strada stretta che attende Meloni secondo Cazzola x.com