Tajani | Solidarietà al Libano evitare una nuova Gaza Convocato l’ambasciatore israeliano

Il ministro degli Esteri ha parlato telefonicamente con il presidente del Libano, esprimendo solidarietà per gli attacchi che hanno colpito il Paese. È stata annunciata la convocazione dell’ambasciatore israeliano. Tajani ha anche espresso la preoccupazione di evitare una escalation che possa portare a una nuova crisi come quella di Gaza.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha avuto un lungo colloquio telefonico con il presidente del Libano Joseph Aoun, esprimendo la piena solidarietà del Governo italiano per gli attacchi che Beirut sta subendo. Una presa di posizione netta, quella della Farnesina, che definisce i raid “ingiustificati e inaccettabili” e rilancia l’urgenza di evitare un’escalation nella regione. Nel corso della conversazione, Tajani ha ribadito la necessità di scongiurare un nuovo scenario simile a quello della Striscia di Gaza, sottolineando come la comunità internazionale debba muoversi rapidamente per contenere il conflitto e proteggere la popolazione civile libanese, colpita dai bombardamenti. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Tajani: “Solidarietà al Libano, evitare una nuova Gaza. Convocato l’ambasciatore israeliano” Attacco a un convoglio italiano Unifil in Libano: Tajani convoca ambasciatore israelianoABBONATI A DAYITALIANEWS Veicolo italiano colpito, nessun ferito Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha riferito che un mezzo militare italiano... Tajani: “Colpito da Israele mezzo militare italiano in Libano. Ho convocato l’ambasciatore”E ancora: “C’è stato il più violento bombardamento israeliano dalla ripresa della guerra, si parla di 150 aerei impegnati su tutto il Libano. Temi più discussi: Tajani sente Aoun, 'da Israele attacchi inaccettabili, evitare seconda Gaza'; Pizzaballa, le reazioni: Tajani: Inaccettabile. Emmanuel Macron: Pieno sostegno al Cardinale, garantire libertà di culto; Sicurezza, De Corato (FdI): tolleranza zero contro prepotenti islamici prima che sia troppo tardi. Solidarietà al parroco del Giambellino. Israele spara su un mezzo dell'Unifil con a bordo soldati italiani in Libano. Tajani convoca l'ambasciatore. Meloni: «Inaccettabile»Un gravissimo incidente diplomatico e militare ha coinvolto il contingente italiano in Libano nella mattinata di mercoledì 8 aprile 2026. Durante un’operazione di ... ilgazzettino.it Libano, Tajani: Israele chiarisca su mezzo italiano Unifil colpitoDalla crisi in Medio Oriente alle tensioni diplomatiche con Israele, passando per il dossier Libano e le ricadute economiche globali, questo pomeriggio durante il question time alla Camera il ministro ... tg24.sky.it Libano, spari da forze armate israeliane contro militari italiani. La replica di Tajani: “I nostri soldati non si toccano” https://qds.it/soldati-italiani-spari-in-libano-tajani-crosetto-reazione-convocato-ambasciatore-israele/ - facebook.com facebook Libano, spari israeliani su mezzi italiani. Tajani convoca ambasciatore. Crosetto: Onu intervenga x.com