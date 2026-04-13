Isernia piange Danilo | un ultimo applauso e il volo dei palloncini

A Isernia, oggi si sono svolti i funerali di Danilo Angelone, un ragazzo di 27 anni deceduto in un incidente stradale nella zona di Fornelli, avvenuto nella vigilia di Pasqua. La comunità si è radunata nel pomeriggio per rendergli omaggio, con un ultimo applauso e il rilascio di palloncini. La cerimonia si è svolta in un clima di raccoglimento, senza interventi pubblici ufficiali.

La comunità di Isernia si è riunita nel pomeriggio di oggi per dare l’ultimo commiato a Danilo Angelone, il ventisettenne che ha perso la vita a causa del violento impatto stradale avvenuto nella zona di Fornelli durante la vigilia di Pasqua. Il funerale, tenutosi presso la chiesa di Santa Maria Assunta, ha una partecipazione talmente vasta da superare la capacità della struttura stessa, testimoniando il profondo legame tra il giovane e il tessuto sociale locale. Il momento del distacco è stato segnato da un forte applauso che ha interrotto il silenzio del sagrato al termine della celebrazione religiosa, accompagnando il feretro tra i familiari e gli amici stretti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Isernia piange Danilo: un ultimo applauso e il volo dei palloncini Leggi anche: L’ultimo applauso per Aba, migliaia di persone ai funerali: dolore, silenzio e palloncini Atterrato a Malpensa il volo con i 200 studenti bloccati a Dubai. Abbracci, lacrime e un lungo applausoÈ atterrato intorno alle 19,30 a Malpensa il volo speciale partito da Abu Dhabi alle 14,30 con a bordo i 200 studenti dell’associazione World student...