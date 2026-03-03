atterrato a malpensa il volo con i 200 studenti bloccati a dubai abbracci lacrime e un lungo applauso

Alle 19,30 a Malpensa è atterrato un volo speciale proveniente da Abu Dhabi con 200 studenti a bordo. Questi studenti, parte dell’associazione World Student Connection, erano rimasti bloccati a Dubai al termine di una vacanza studio. All’arrivo, sono stati accolti con abbracci, lacrime e un lungo applauso. Il volo era partito alle 14,30 dalla capitale degli Emirati.

È atterrato intorno alle 19,30 a Malpensa il volo speciale partito da Abu Dhabi alle 14,30 con a bordo i 200 studenti dell'associazione World student connection rimasti bloccati nella capitale degli Emirati al termine di una vacanza studio. Al terminal 1, decine di genitori in attesa di riabbracciare i ragazzi che, scortati dalla polizia, sono usciti dal gate B. Lacrime, abbracci e tanta commozione. All'apertura delle porte, un lungo applauso ha accompagnato i primi ragazzi in uscita dall'area arrivi, accolti da genitori, amici e insegnanti visibilmente emozionati. Molti di loro stringevano ancora in mano bagagli e zaini.

