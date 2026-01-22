A La Spezia, il funerale di Aba ha riunito migliaia di persone, creando un momento di grande commozione. La processione si è svolta nel rispetto del dolore condiviso, caratterizzato da silenzio e rispetto. Sul colle dei Cappuccini, il gesto di liberare palloncini ha rappresentato un saluto affettuoso, mentre l’atmosfera rimane carica di tristezza e riflessione.

La Spezia, 22 gennaio 2026 – È il silenzio, a fare male. Sulla spianata del colle dei Cappuccini si posa una coltre di silenzio. E nessuno sa più cosa fare. E dove appoggiare lo sguardo. Aba, l’autopsia: un solo colpo mortale. Intanto si prepara il funerale del ragazzo ucciso a scuola Migliaia di rose bianche, di jeans neri, di felpe calate sulla fronte: chi l’avrebbe mai detto che tutti quei ragazzi, centinaia di ragazzi, potessero sprigionare all’unisono una solitaria nota di silenzio? Girano in tondo, come su un Golgota, a spirale. Salgono lenti, sui fianchi del poggio che domina il mare, e nessuno fiata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’ultimo applauso per Aba, migliaia di persone ai funerali: dolore, silenzio e palloncini

La Spezia, in migliaia ai funerali di Aba. Il vescovo: “Il dolore è di tutta la comunità”A La Spezia si sono svolti i funerali di Youssef Abanoub, conosciuto come Aba, un giovane di 18 anni.

In migliaia ai funerali di Aba Youssef ucciso a La Spezia: “Ora vogliamo giustizia”Migliaia di persone hanno preso parte ai funerali di Aba Youssef, il giovane di 18 anni vittima di un omicidio a La Spezia.

