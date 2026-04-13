Iseo | mercatino dell' antiquariato vintage e handmade

Domenica 19 aprile 2026, Viale Repubblica e Largo Dante a Iseo ospiteranno il mercato dell’antiquariato, vintage e handmade. L’evento si svolge ogni terza domenica del mese e attira appassionati e curiosi provenienti dalla zona. Sono previste bancarelle con oggetti di collezionismo, pezzi di modernariato e articoli fatti a mano, offrendo spunti per chi cerca pezzi unici o desidera semplicemente passeggiare tra le bancarelle.

Domenica 19 aprile 2026, Viale Repubblica e Largo Dante a Iseo ospiteranno il consueto appuntamento con il mercato dell’antiquariato, modernariato e collezionismo, che si svolge ogni terza domenica del mese e rappresenta ormai un punto di riferimento per appassionati e curiosi.L’evento offrirà ai.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Leggi anche: "Il Riciclo dei Ricordi”: torna il mercatino d’antiquariato e vintage nell’area esterna del mercato di Carbonara Il mercatino dell'antiquariato in via BergamoUn appuntamento da non perdere per gli appassionati dell'artigianato e dell'antiquariato. Mercatino dell'antiquariato di Piazza Vittorio Torino - parte 3