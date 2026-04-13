Iscrizioni nella ' white list' a pagamento | indagati poliziotto e commercialista

La Polizia di Stato e un commercialista sono stati posti sotto indagine e colpiti da misure cautelari in carcere emesse dal gip di Napoli Nord. Le autorità hanno eseguito l’operazione a Caserta, coinvolgendo un ispettore della polizia, che lavora presso la questura locale e fa parte di un gruppo interforze antimafia, e un professionista del settore commerciale. L’indagine riguarda presunte irregolarità legate alle iscrizioni a pagamento nella cosiddetta “white list”.

La Squadra Mobile di Caserta ha eseguito due misure cautelari in carcere emesse dal gip di Napoli Nord nei confronti di un ispettore della polizia di Stato, in servizio della questura di Caserta e componente del Gruppo interforze antimafia presso la prefettura di Caserta, e di un commercialista.🔗 Leggi su Casertanews.it Tangenti e “white list”: arrestati ispettore di Polizia e commercialista nel casertanoSvolta nelle indagini della Procura di Napoli Nord: la Squadra Mobile di Caserta ha eseguito due ordinanze di custodia cautelare in carcere nei... I Paesi nella White List 2026 dell’Agenzia delle Entrate e i vantaggi fiscaliTrasparenza fiscale e vantaggi competitivi: è questo il perimetro della White List, la lista dei Paesi che collaborano attivamente con il Fisco...