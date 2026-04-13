Tangenti e white list | arrestati ispettore di Polizia e commercialista nel casertano

Nelle ultime ore, la polizia ha arrestato un ispettore di polizia e un commercialista nel casertano. Le autorità hanno disposto due ordinanze di custodia cautelare in carcere, legate a un'indagine condotta dalla Procura di Napoli Nord. Le indagini hanno riguardato presunte tangenti e pratiche di inserimento in una “white list”. La Squadra Mobile ha eseguito le misure restrittive nei confronti dei due soggetti coinvolti.

Svolta nelle indagini della Procura di Napoli Nord: la Squadra Mobile di Caserta ha eseguito due ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di un ispettore della Polizia di Stato, in servizio presso la Questura di Caserta e componente del Gruppo Interforze Antimafia (G.I.A.), e di un commercialista. Il provvedimento, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari su richiesta della Procura, riguarda un’indagine per concussione e rivelazione di segreto d’ufficio. Gli accertamenti, condotti dalla Squadra Mobile, hanno fatto luce sul presunto ruolo dell’ispettore nell’ambito delle procedure di iscrizione e aggiornamento della cosiddetta “white list” della Prefettura di Caserta.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Tangenti e “white list”: arrestati ispettore di Polizia e commercialista nel casertano Aziende in odor di mafia. Escluse dalla ’white list’: "Collegate alla criminalità"’C’è il rischio d’infiltrazioni mafiose’, due aziende edili sono state escluse dalla white list della prefettura di Ferrara. Aziende in odor di mafia, negata la ‘white list’ a due ditte edili a FerraraFerrara, 1 aprile 2026 – Due aziende in odore di mafia e scatta il fermo del prefetto.