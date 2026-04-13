Irpiniambiente Montefredane pronta ad acquistare le quote | chiesti gli atti per la valutazione economico-finanziaria

Il Comune di Montefredane ha presentato una richiesta di accesso agli atti riguardante la società Irpiniambiente. La richiesta è stata formalizzata dal sindaco, l’Avv. Ciro Aquino, e riguarda la valutazione economico-finanziaria delle quote della società. La decisione si inserisce in un’operazione volta all’acquisto delle quote da parte del Comune, che ha già avviato le procedure necessarie per questa acquisizione.