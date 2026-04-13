Irpiniambiente Montefredane pronta ad acquistare le quote | chiesti gli atti per la valutazione economico-finanziaria
Il Comune di Montefredane ha presentato una richiesta di accesso agli atti riguardante la società Irpiniambiente. La richiesta è stata formalizzata dal sindaco, l’Avv. Ciro Aquino, e riguarda la valutazione economico-finanziaria delle quote della società. La decisione si inserisce in un’operazione volta all’acquisto delle quote da parte del Comune, che ha già avviato le procedure necessarie per questa acquisizione.
Il Comune di Montefredane, guidato dal sindaco Avv. Ciro Aquino, ha formalmente avviato una richiesta di accesso agli atti nei confronti di Irpiniambiente S.p.A., con comunicazione inviata per conoscenza anche all’ATO Rifiuti Avellino e alla Provincia di Avellino. L’iniziativa nasce dalla volontà.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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