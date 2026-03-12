Rifiuti rideterminate le quote | sconto ai Comuni IrpiniAmbiente

È stata ufficialmente rideterminata la valutazione delle quote di Irpiniambiente Spa, società che gestisce il ciclo dei rifiuti nella provincia. La nuova valutazione è stata fissata a 511. La decisione riguarda esclusivamente la revisione delle quote sociali senza coinvolgere altri aspetti legali o amministrativi. La variazione riguarda specificamente la ripartizione tra i soci della società pubblica.

Tempo di lettura: 2 minuti Rideterminata la valutazione delle quote sociali di Irpiniambiente Spa. La nuova valutazione della società provinciale che si occupa di gestione del ciclo dei rifiuti è pari a 511.379,00 euro. Tale aggiornamento è derivante dal metodo di valutazione patrimoniale, in base al quale il valore di un’azienda è pari al Patrimonio Netto della stessa, opportunamente rettificato rispetto al valore di bilancio. In questo modo, la quota si riduce notevolmente passando da 2.542927,57 euro a 511.379,00 euro. L’amministratore unico di Irpiniambiente Spa, Claudio Crivaro, ha comunicato oggi alla Provincia – socio unico – la valutazione rideterminata, in seguito alle richieste dell’Assemblea Provinciale di Sindaci dello scorso 9 dicembre tenutasi a Palazzo Caracciolo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

