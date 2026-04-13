Iran Trump conferma il blocco di Hormuz Araghchi | Eravamo a un passo dall’accordo – La diretta

Da lapresse.it 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli scontri tra Iran e Stati Uniti si sono intensificati dopo il fallimento dei negoziati tenutisi a Islamabad, in Pakistan. Donald Trump ha confermato il blocco nello stretto di Hormuz, mentre un rappresentante iraniano ha dichiarato che si trovavano a un passo dall’accordo. La notizia segna un momento di tensione tra le due nazioni, con poche possibilità di proseguire le trattative in tempi brevi.

Falliti i negoziati tra Iran e Stati Uniti ospitati dal Pakistan a Islamabad, Donald Trump sembra chiudere a una seconda fase di trattative. “ Non mi interessa se Teheran torna o no al tavolo. Se non tornano, per me va bene “, ha il capo della Casa Bianca, che ha ribadito i danni che gli Usa hanno inflitto alle infrastrutture militari iraniane. “La loro promessa era che avrebbero aperto lo Stretto di Hormuz. Non l’hanno fatto. Hanno mentito”, ha aggiunto, specificando che a partire dalle 10 di oggi (le 16 in Italia) Washington avvierà il blocco dello Stretto. Sul fronte iraniano, non le manda a dire il presidente, Masoud Pezeshkian.???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Iran, Trump conferma il blocco di Hormuz. Araghchi: “Eravamo a un passo dall’accordo” – La diretta

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