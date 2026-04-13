Il primo ministro israeliano ha annunciato di aver avuto un colloquio con il vicepresidente statunitense riguardo ai negoziati in Pakistan. Inoltre, ha dichiarato che Israele sostiene l’amministrazione americana riguardo a una possibile azione militare nel Golfo, in particolare sul blocco navale dello Stretto di Hormuz. La questione riguarda le tensioni nella regione e l’attenzione internazionale sulla sicurezza dei collegamenti marittimi.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato di aver parlato con il vicepresidente statunitense JD Vance in merito ai negoziati in Pakistan. Netanyahu ha affermato che i due hanno parlato domenica mentre Vance si trovava sull’aereo di ritorno dai negoziati a Islamabad. Israele sostiene inoltre la “ferma posizione del presidente Donald Trump di imporre un blocco navale all’Iran “. Il primo ministro dello Stato ebraico ha poi aggiunto che Israele appoggia la posizione degli Stati Uniti secondo cui l’Iran deve rimuovere tutto il suo materiale nucleare arricchito e astenersi da qualsiasi arricchimento all’interno del suo territorio per diversi decenni.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Netanyahu: "Sosteniamo Trump su blocco navale Hormuz"

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