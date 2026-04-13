Invorio ai domiciliari coordina uno scavo abusivo sotto casa | torna in carcere

Un uomo di Invorio, dopo aver scontato più di tre anni ai domiciliari, è stato arrestato e portato in carcere dai carabinieri. È stato sorpreso mentre coordinava uno scavo abusivo sotto la propria abitazione, in un’area dove era in corso un cantiere edile senza autorizzazione. L’intervento delle forze dell’ordine si è verificato sul luogo, dove l’uomo gestiva l’attività senza permesso.

Un uomo di Invorio, che stava scontando una pena di oltre tre anni in regime di detenzione domiciliare, è stato riportato in carcere dai carabinieri dopo essere stato sorpreso a gestire un cantiere edile abusivo vicino alla propria abitazione.Lo scavo abusivoL'intervento è scattato a seguito di.🔗 Leggi su Novaratoday.it Omicidio a Firenze: due restano in carcere, uno ai domiciliariIl gip Gianluca Mancuso ha poi disposto la misura cautelare in carcere per il fiorentino Gabriele Atzeni, 34 anni, e per il viareggino Antonio... Afragola, rapina con sequestro: quattro giovani in carcere ed uno ai domiciliariQuattro giovani sono finiti in carcere ed uno ai domiciliari perché accusati, a vario tiolo di di sequestro di persona, rapina e porto illegale di...