Afragola, quattro giovani sono stati arrestati e uno sottoposto ai domiciliari con l'accusa di aver partecipato a una rapina con sequestro di persona. Le indagini hanno portato all'identificazione dei responsabili, accusati anche di porto illegale di arma. L'operazione dimostra l'impegno delle forze dell'ordine nel contrasto alla criminalità nella zona.

Quattro giovani sono finiti in carcere ed uno ai domiciliari perché accusati, a vario tiolo di di sequestro di persona, rapina e porto illegale di arma. I cinque, che hanno un'età compresa tra i 14 ed i 20 anni, erano già stati sottoposti a fermo dalla polizia a termine di una rapidissima indagine. Lo scorso 20 gennaio scorso un uomo in via Vittorio Alfieri ad Afragola aveva subito una rapina. Mentre stava percorrendo corso E. De Nicola, aveva notato un'autovettura sopraggiungere a forte velocità con a bordo i giovani che, scesi dal veicolo, lo hanno inseguito e bloccato in via Vittorio Alfieri, dove lo hanno aggredito con calci e pugni e caricato a bordo del veicolo; in quei frangenti, i malviventi, sotto la minaccia di una pistola, si sono impossessati del suo telefono cellulare. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Afragola, rapina con sequestro: quattro giovani in carcere ed uno ai domiciliari

Leggi anche: Rapina e sequestro a un quindicenne: fermati quattro giovani della Bergamasca

Rapina in villa con sequestro. Un membro della banda in carcereDurante una rapina in una villa, un giovane di 17 anni è stato legato e immobilizzato con fascette di plastica, rimanendo solo in casa al momento dell’evento.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Afragola, rapina con sequestro: quattro in carcere ed uno ai domiciliariQuattro giovani sono finiti in carcere ed uno ai domiciliari perché accusati, a vario tiolo di di sequestro di persona, rapina e porto illegale ... msn.com

Afragola, sequestro di persona e rapina armata: cinque giovani fermati, quattro finiscono in carcereSequestro di persona e rapina ad Afragola: cinque giovani tra i 14 e i 20 anni fermati dalla Polizia di Stato. Quattro in carcere, uno ai domiciliari. msn.com

Afragola – Cinque giovani, di età compresa tra i 14 e i 20 anni, sono stati fermati dalla Polizia di Stato con l’accusa di sequestro di persona, rapina e porto illegale di arma. Il provvedimento di fermo di polizia giudiziaria è stato eseguito nella serata di mercoledì x.com

Quattro indagati sono finiti in carcere, mentre uno agli arresti domiciliari: sono accusati di sequestro di persona, rapina e porto illegale di arma, reati commessi ad Afragola lo scorso 20 gennaio - facebook.com facebook