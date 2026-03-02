A Firenze, tre persone sono state coinvolte in un omicidio: due sono state messe in carcere, mentre una è stata posta agli arresti domiciliari. Il giudice ha firmato le ordinanze di custodia cautelare per il fiorentino Gabriele e un altro soggetto, mentre il terzo è stato sottoposto a restrizioni domiciliari. Le indagini sono ancora in corso.

Il gip Gianluca Mancuso ha poi disposto la misura cautelare in carcere per il fiorentino Gabriele Atzeni, 34 anni, e per il viareggino Antonio Corvino mentre gli arresti domiciliari per il lucchese Giacomo Mancini, 52 anni, a causa di problemi di salute. Per tutti, a vario titolo, le accuse sono di omicidio volontario, rissa aggravata e lesioni aggravate. Secondo il gip c’è il rischi, in considerazione dell’efferatezza della condotta, che possano reiterare il reato. Domani, 3 marzo 2026, il pm Andrea Cusani conferirà l’incarico per l’autopsia. Secondo quanto emerso dalle indagini un credito non riscosso – di circa 2.000 euro – per una partita di droga sarebbe alla base della rissa scoppiata prima nei pressi della vicina stazione di Rifredi e poi proseguita nell’abitazione con il tragico epilogo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Omicidio a Firenze: due restano in carcere, uno ai domiciliari

