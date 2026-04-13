Investita da un monopattino elettrico | una donna verrà risarcita con 30mila euro

Una donna investita da un monopattino elettrico ha ottenuto un risarcimento di 30mila euro dal Tribunale civile di Modena. La decisione è arrivata dopo che il giovane conducente del monopattino è stato condannato a pagare la cifra stabilita. L’incidente è stato oggetto di giudizio, che ha portato alla sentenza di condanna.

Era stata trasportata in ospedale con una frattura del polso destro, diagnosticata dai medici che l'hanno avuta in cura, e altri danni "da lesioni temporanee e permanenti". Ora, come riportato dai colleghi de Il Corriere della Sera, la donna che nel settembre del 2020 era stata investita da un monopattino elettrico dovrà anche essere risarcita con un importo pari a 30mila euro. L'episodio è avvenuto intorno alle ore 13.00 in via Zucconi, a pochi chilometri dal centro storico di Modena. A distanza di oltre cinque anni, il Tribunale civile cittadino ha condannato a pagare il giovane che si trovava alla guida del mezzo. Al netto della sua posizione, quest'ultimo è stato ritenuto l'unico responsabile dell'accaduto.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Investita da un monopattino elettrico: una donna verrà risarcita con 30mila euro Leggi anche: Viene investita da una moto a Lecco e perde il bambino: 36enne sarà risarcita con 250mila euro Licenziata per un detersivo da 2,90 euro: la dipendente verrà risarcitaSta facendo discutere il caso di una lavoratrice di una nota catena della grande distribuzione, licenziata nelle scorse settimane per aver prelevato...