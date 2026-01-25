Viene investita da una moto a Lecco e perde il bambino | 36enne sarà risarcita con 250mila euro

Da fanpage.it 25 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2021 a Lecco, una donna di 36 anni è stata investita da una moto, causando fratture e un aborto spontaneo. Dopo un procedimento legale, le è stato riconosciuto un risarcimento di 250 mila euro. Questo episodio evidenzia l'importanza delle responsabilità civili in incidenti stradali e i diritti delle vittime in situazioni di danno personale e perdita di un bambino.

Una 36enne era stata investita da una moto nel 2021 a Lecco. La donna aveva riportato fratture e subito un aborto spontaneo.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Assente dal lavoro al comune viene sorpresa a ristorante e licenziata. Ora deve essere risarcita con 15mila euro

Leggi anche: Assente dal lavoro al comune viene sorpresa al ristorante e licenziata. Ora deve essere risarcita con 15mila euro

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Treviso, anziana esce di casa per pregare ma viene investita e uccisa da un camion per la raccolta dei rifiuti a Pederobba; Investita nella notte in corso Cairoli da un automobilista pirata; Incidente sull'Aurelia: automobilista perde controllo della Smart e si schianta contro vetture in sosta; Oria, scende da auto in panne e viene investita: Eva Patisso, 76 anni, muore davanti agli occhi della figlia.

viene investita da unaInveste una volpe, scende per soccorrerla e viene travolto da un'autoIncidente nella notte sulla 460 del Gran Paradiso a Salassa, nel Torinese. Un 43enne di Caluso, dipendente di una ditta di vigilanza privata, è stato investito da un'altra vettura condotta da un ragaz ... ansa.it

viene investita da unaInvestita da un'auto pirata e lasciata in fin di vita, alla guida c'era la compagna: «Avevamo litigato, non volevo uccidere». Risarcita con 600mila euroLa vicenda ha inizio in una notte di aprile del 2019, davanti a una sala bingo di Rimini. Due donne, legate da una relazione sentimentale, iniziano a litigare violentemente per ... leggo.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.