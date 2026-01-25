Viene investita da una moto a Lecco e perde il bambino | 36enne sarà risarcita con 250mila euro
Nel 2021 a Lecco, una donna di 36 anni è stata investita da una moto, causando fratture e un aborto spontaneo. Dopo un procedimento legale, le è stato riconosciuto un risarcimento di 250 mila euro. Questo episodio evidenzia l'importanza delle responsabilità civili in incidenti stradali e i diritti delle vittime in situazioni di danno personale e perdita di un bambino.
Una 36enne era stata investita da una moto nel 2021 a Lecco. La donna aveva riportato fratture e subito un aborto spontaneo.🔗 Leggi su Fanpage.it
