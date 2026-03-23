Licenziata per un detersivo da 2,90 euro | la dipendente verrà risarcita

Sta facendo discutere il caso di una lavoratrice di una nota catena della grande distribuzione, licenziata nelle scorse settimane per aver prelevato dagli scaffali un flacone di detersivo da 2,90 euro in sostituzione di uno che le si era appena rovesciato. Il caso in Toscana. La donna ha scelto di rinunciare a una probabile lunga battaglia legale e al possibile reintegro, accettando un accordo di conciliazione raggiunto tra le parti durante la prima udienza della causa di lavoro. L’importo del risarcimento resta riservato, ma i dettagli della vicenda sono emersi in questi giorni grazie anche all'interessamento dei sindacati.?, La dipendente, in servizio presso il gruppo da circa 30 anni, aveva appena terminato il turno di lavoro. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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