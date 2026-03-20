Intesa Sanpaolo al via da Firenze Obiettivo Italia 2026

Da Firenze è partito Obiettivo Italia 2026, iniziativa di Intesa Sanpaolo. L’evento coinvolge diverse figure del settore e mira a discutere le strategie per il futuro economico del paese. La giornata prevede interventi e incontri dedicati alle sfide attuali, con l’obiettivo di analizzare le prospettive di sviluppo e i programmi di investimento. La manifestazione si svolge nel capoluogo toscano e durerà più giorni.

In uno scenario economico e geopolitico sempre più complesso e mutevole, ha preso il via da Firenze la terza edizione di Obiettivo Italia, il ciclo itinerante di incontri sul territorio italiano promosso dalla divisione IMI Corporate & Investment banking di Intesa Sanpaolo, guidata da Mauro Micillo, che mette a confronto manager della banca, esperti, imprenditori e rappresentanti del settore pubblico per approfondire le principali sfide che attendono il sistema produttivo del Paese. Dopo l’ampio interesse suscitato nella precedente edizione, l’iniziativa torna nel 2026 con un programma rafforzato e capillare, che nel corso dell’anno toccherà otto città italiane. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Intesa Sanpaolo, al via da Firenze Obiettivo Italia 2026 Articoli correlati Carlo Messina (Intesa Sanpaolo): “Risparmio gestito in Italia da Generali è un po’ sopravvalutato. Non temiamo nuovi concorrenti”“Noi siamo ben felici di far parte di una storia completamente diversa rispetto alla saga del risiko bancario del 2025. Mostre, il programma di inizio 2026 nelle Gallerie d’Italia di Intesa SanpaoloIl primo semestre 2026 di Intesa Sanpaolo in ambito culturale si aprirà con una programmazione di alto profilo nelle quattro sedi delle Gallerie... Una raccolta di contenuti su Intesa Sanpaolo Temi più discussi: INTESA SANPAOLO: DA FIRENZE AL VIA OBIETTIVO ITALIA 2026 DELLA DIVISIONE IMI CIB; Intesa Sanpaolo cerca giovani talenti: al via il programma internazionale Slam, assunzione e carriera internazionale per 30 neolaureati; COMUNICATO STAMPA - Garante privacy sanziona Intesa Sanpaolo per 17,6...; Tutti i perché della sanzione del Garante privacy a Intesa Sanpaolo. Intesa Sanpaolo, da Firenze al via Obiettivo Italia 2026: otto tappe per accompagnare le imprese tra rischio e innovazioneSorrentino (Intesa Sanpaolo): Con Obiettivo Italia vogliamo continuare a rafforzare il dialogo diretto con le imprese, offrendo momenti di confronto qualificato e strumenti concreti per affrontare le ... affaritaliani.it Intesa Sanpaolo incontra le impreseIn uno scenario economico e geopolitico sempre più complesso e mutevole, ha preso il via da Firenze la terza edizione di Obiettivo Italia, il ciclo itinerante di incontri sul territorio italiano promo ... lospiffero.com #SaveTheDate 21-22/03 Per la Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica, Intesa Sanpaolo Assicurazioni dedica due giorni allo screening dermatologico per la prevenzione del melanoma. I medici Humanitas saranno presenti a Roma, Milano e T x.com Intesa Sanpaolo updated their cover photo. - facebook.com facebook