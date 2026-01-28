Intesa Sanpaolo presenta il settimo Med & italian energy report

Mercoledì 28 gennaio 2026, al Parlamento europeo è stato presentato il settimo Med & Italian Energy Report. L’indagine, realizzata dal Centro Studi Srm e dal Politecnico di Torino con il contributo della Fondazione Matching Energies, analizza le sfide dell’Italia e del Mediterraneo in tema di sicurezza energetica. Il rapporto si concentra su elettrificazione, materie prime critiche e nuove tecnologie, puntando a offrire uno sguardo concreto sulle strategie da adottare in un momento di transizione energetica.

È stato presentato mercoledì 28 gennaio 2026, al Parlamento europeo, il settimo Med & italian energy report, lavoro di ricerca intitolato quest’anno Energy security in the Mediterranean transition: electrification, critical raw materials and technologies, frutto della sinergia scientifica tra Srm – Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo – e l’Energy center lab del Politecnico di Torino, e realizzato con la collaborazione della Fondazione Matching energies. L’evento è stato patrocinato dai deputati europei Elena Donazzan e Giorgio Gori ed è stato organizzato in collaborazione con la struttura European regulatory and public affairs di Intesa Sanpaolo che ha sede a Bruxelles. 🔗 Leggi su Lettera43.it

