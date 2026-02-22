Cristiano Ronaldo nella storia ancora una volta | più di 500 gol segnati dopo i 30 anni è il primo giocatore a riuscirci! Numeri mostruosi dell’alieno portoghese

Cristiano Ronaldo ha superato i 500 gol segnati dopo i 30 anni, stabilendo un record unico nel calcio. La sua capacità di mantenere alte prestazioni a questa età lo rende un esempio per molti. I suoi gol sono arrivati in diverse competizioni, dimostrando una costanza impressionante nel tempo. La sua carriera continua a sorprendere, con numeri che pochi possono eguagliare. Questa statistica sottolinea la sua eccezionale determinazione e talento sul campo.

Montero risolve il contratto con la Juventus: pronta la panchina dell'Al-Ittifaq di Balotelli. I dettagli Tresoldi svela: «Sogno di giocare nel Milan, ci penso ogni mattina quando mi sveglio! Ecco come mai non gioco con l'Italia» Cancelo, ma cosa sta succedendo!? Il rendimento 'piange' dopo il suo ritorno al Barcellona. Dentro al momento del portoghese Dimarco da record dopo Lecce Inter: nessuno come lui nelle ultime 20 stagioni di Serie A. Cosa ha fatto l'esterno nerazzurro!? Pagelle Cagliari Lazio: Palestra fiammante, Mina ingenuo. Delude l'attacco biancoceleste VOTI Moviola Cagliari Lazio: dall'espulsione di Mina al gol annullato a Palestra.

Gol Dimarco, l’esterno dell’Inter il primo a riuscirci dopo Totti: un avvenimento storicoDimarco segna un gol su punizione in Champions League, diventando il primo esterno dell’Inter a riuscirci dopo Totti.

Cristiano Ronaldo ha segnato un’altra volta in rovesciata e il pubblico dell’Arabia è impazzito

Buon compleanno Cristiano Ronaldo: i momenti indimenticabili che lo hanno reso un fuoriclassePer il compleanno di Cristiano Ronaldo ripercorriamo la sua straordinaria carriera, dai primi gol fino ai momenti che hanno segnato la leggenda del calcio mondiale ... tg.la7.it

Ronaldo sempre di più nella storia: è il primo giocatore a segnare 100 reti in quattro club diversiCristiano Ronaldo batte un colpo e soprattutto batte un nuovo record. Il campione portoghese dell'Al Nassr è stato nuovamente protagonista e nella finale della Supercoppa di Arabia Saudita ha siglato ... calciomercato.com

Dopo la 17esima giornata, l’Al-Hilal di Simone Inzaghi si trovava primo in classifica nella Saudi Pro League a +7 sull’Al Nassr di Cristiano Ronaldo. Nel frattempo hanno anche acquistato Benzema dall’Al-Ittihad con tutto il casino che ha combinato Cr7. Nonos - facebook.com facebook

L’Al-Nassr vince 4-0 contro l’Al-Hazm e si prende il 1° posto in classifica grazie al contemporaneo pareggio dell’Al-Hilal di Inzaghi contro l’Al-Ittihad. Il protagonista del match è, manco a dirlo, Cristiano Ronaldo: doppietta per CR7, che arriva a 946 gol in carrie x.com