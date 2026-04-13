Inter record e sorpasso alla Juventus dopo mezzo secolo! I nerazzurri raggiungono questo incredibile traguardo in Serie A

L'Inter ha raggiunto un nuovo record in Serie A superando la Juventus in una classifica che non veniva raggiunta da circa cinquant'anni. La squadra nerazzurra ha ottenuto un risultato che ha sorpreso gli appassionati e gli addetti ai lavori, segnando un passo importante nella storia recente del campionato italiano. Questa conquista si aggiunge alle numerose tappe significative della squadra nel corso della stagione.

di Francesco Aliperta Inter, raggiunto un record incredibile in Serie A: superata la Juventus in questa assurda classifica. Ecco il dato. L’Inter continua a riscrivere i record del calcio italiano. Non bastasse il dominio incontrastato in classifica e il titolo ormai a portata di mano, la squadra di Cristian Chivu ha raggiunto un traguardo leggendario che certifica la gloriosa storia del club milanese. Grazie alle quattro reti messe a segno nell’ultima sfida contro il Como, i nerazzurri sono diventati ufficialmente la squadra più prolifica di sempre nella massima serie. Inter, superata la Juventus dopo mezzo secolo. Il sorpasso ai danni dei bianconeri rappresenta un evento epocale, considerando la longevità del primato juventino che sembrava inscalfibile.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter, record e sorpasso alla Juventus dopo mezzo secolo! I nerazzurri raggiungono questo incredibile traguardo in Serie A Leggi anche: Il Trofeo Maremma. Traguardo del mezzo secolo. Prova speciale a Follonica Inter, attacco da record: nessuno segna come i nerazzurri in Serie AL’Inter vola in attacco e lo fa con numeri che la collocano già oltre i confini della Serie A.