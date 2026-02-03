Inter attacco da record | nessuno segna come i nerazzurri in Serie A

L’Inter fa paura a tutti in attacco. A metà stagione, i nerazzurri hanno già segnato più di qualsiasi altra squadra in Serie A, e in Europa sono secondi solo a Barcellona e Bayern Monaco. Numeri che dimostrano come questa squadra stia vivendo un momento di forma eccezionale davanti alla porta avversaria.

L’Inter vola in attacco e lo fa con numeri che la collocano già oltre i confini della Serie A. A metà stagione 202526, i nerazzurri sono il miglior attacco del campionato e, a livello europeo, solo Barcellona e Bayern Monaco hanno segnato di più. Il dato complessivo parla chiaro: 52 gol in tutte le competizioni. Un primato che certifica un cambio di passo netto sotto la gestione di Cristian Chivu. Il dato più rilevante non riguarda solo i titolari. L’Inter segna sempre, anche quando ruota gli uomini. Ed è qui che emerge la vera novità tecnica della stagione. Dietro Lautaro Martinez e Marcus Thuram, le alternative non sono più comparse.🔗 Leggi su Forzainter.eu

L'Inter continua a sorprendere con Lautaro Martinez in forma, segnando un gol decisivo contro l'Udinese.

