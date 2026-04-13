Inter Ambrosini contro i fischi a Bastoni | Facciamola finita

Durante la partita tra Como e Inter, valida per la 32esima giornata di Serie A, il difensore nerazzurro è stato fischiato dai tifosi avversari. La scena si è ripetuta più volte nel corso dell'incontro, che si è concluso con un risultato di 4-3 a favore dell'Inter. Massimo Ambrosini è intervenuto per difendere il giocatore, chiedendo di terminare i fischi nei confronti di Bastoni.

(Adnkronos) – Massimo Ambrosini difende Alessandro Bastoni. Il difensore nerazzurro è ormai da tempo bersagliato dai fischi dei tifosi avversari e la scena si è ripetuta, puntuale, anche durante Como-Inter, big match valido per la 32esima giornata di Serie A e terminato 4-3 per gli uomini di Chivu. All'ennesima bordata di fischi ricevuta da Bastoni, che si preparava a battere una rimessa laterale nel corso del primo tempo, Ambrosini è sbottato durante la telecronaca Dazn al fianco di Pierluigi Pardo: "Facciamola cortesemente finita". Un 'invito' piuttosto deciso ai tifosi avversari a lasciar perdere il difensore...🔗 Leggi su Periodicodaily.com Bastoni sommerso di fischi anche a Como. Interviene Ambrosini: «È ora di smetterla»Senesi Juve, brusca frenata nella corsa al difensore in uscita dal Bournemouth: quella richiesta viene giudicata eccessiva! Ultime Bernardo Silva... Derby Milan-Inter: Pulisic-Leao contro Pio Esposito-Bonny. Fischi a BastoniMilano, 8 marzo 2026 - Pulisic-Leao contro Pio Esposito-Bonny: sono queste le coppie d'attacco in campo questa sera a San Siro in un derby al vertice...