Bastoni sommerso di fischi anche a Como Interviene Ambrosini | È ora di smetterla

Durante una partita a Como, il difensore è stato accolto con numerosi fischi da parte dei tifosi presenti sugli spalti. L’intervento di un ex calciatore noto come Ambrosini ha suscitato attenzione, con un messaggio diretto rivolto ai supporter. La situazione ha attirato l’attenzione dei media sportivi, che hanno riportato i dettagli dell’episodio e le dichiarazioni dell’ex atleta. La vicenda si inserisce nel più ampio dibattito sulle dinamiche tra giocatori e pubblico durante gli incontri.

Senesi Juve, brusca frenata nella corsa al difensore in uscita dal Bournemouth: quella richiesta viene giudicata eccessiva! Ultime Bernardo Silva Juve, è sempre più bagarre per il portoghese: quattro club e i bianconeri sul giocatore. E l’entourage ha preso una decisione. Gli aggiornamenti Boga Juve, il club ora accelera per il riscatto: il ragazzo ha questo desiderio. Ultime Senesi Juve, si complica la trattativa per il difensore? C’è una novità importante sull’argentino. Gli aggiornamenti Juventus Next Gen, Brambilla dopo la vittoria contro il Guidonia: «Nei primi venti minuti troppo leggeri di testa, poi meglio. Si poteva chiudere prima il match.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bastoni sommerso di fischi anche a Como. Interviene Ambrosini: «È ora di smetterla» Bastoni sommerso di fischi a San Siro dai tifosi del Milan, poi si fa male: è un derby da incuboBastoni è stato preso di mira in modo particolare durante il derby rispetto agli altri giocatori dell'Inter: i tifosi del Milan lo riempiono di... Bastoni sommerso dai fischi a Lecce, la panchina dell’Inter resta incredula: cosa gli ha detto ChivuAlessandro Bastoni sommerso di fischi al Via del Mare durante Lecce-Inter dopo il caso simulazione contro la Juve.