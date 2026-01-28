Governance del benessere digitale e dell’intelligenza artificiale nella scuola autonoma | in allegato gli strumenti per la dirigenza scolastica Con documento da scaricare

Il Ministero ha pubblicato un nuovo documento che mette nero su bianco gli strumenti per la governance del benessere digitale e dell’intelligenza artificiale nelle scuole autonome. Ora, la gestione di queste tecnologie non è più solo un compito di progetti sperimentali o di docenti specializzati, ma diventa parte integrante della gestione scolastica quotidiana. La sfida è far sì che i dirigenti scolastici possano affrontare con più sicurezza le questioni legate all’uso consapevole e sicuro delle nuove tecnologie.

Nel contesto attuale della scuola autonoma, il benessere digitale e l'uso dell'intelligenza artificiale non possono più essere collocati nel perimetro dei progetti innovativi, delle sperimentazioni didattiche o delle competenze specialistiche di singoli docenti. Essi costituiscono una dimensione strutturale dell'organizzazione scolastica e, come tale, richiedono un approccio di governo. La scuola non è semplicemente un luogo in cui le tecnologie vengono utilizzate, ma un'istituzione che produce contesti educativi, relazioni, regole e aspettative. In questi contesti il digitale agisce come fattore moltiplicatore di opportunità, ma anche di vulnerabilità.

