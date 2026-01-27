In seguito alla sparatoria a Milano, un agente è indagato per omicidio volontario. Durante l’interrogatorio, ha spiegato di aver sparato per paura, dopo che il 28enne pusher marocchino si era avvicinato minacciando con un’arma. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di approfondimenti, mentre la procura sta valutando le responsabilità dell’agente nel contesto di un intervento di emergenza.

L'agente al pm durante l'interrogatorio ha provato a spiegare la dinamica: "Gli avevamo detto 'fermo polizia', lui si è avvicinato ancora, era a una ventina di metri e mi ha puntato l'arma contro, ho avuto paura e ho sparato per difendermi" È indagato per omicidio volontario il poliziotto pro. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Sparatoria Milano, indagato per omicidio il poliziotto che ha ucciso 28enne pusher marocchino: "Ho avuto paura e ho mirato alla sagoma"

Approfondimenti su Milano Polizia

In un caso di polizia a Milano, un agente ha sparato a un giovane dopo aver tentato di fermarlo.

Un agente di polizia coinvolto in una sparatoria a Milano è attualmente indagato per omicidio volontario.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Milano Polizia

Argomenti discussi: Ucciso da un poliziotto con un proiettile in testa, agente indagato per omicidio volontario. Cosa sappiamo della sparatoria di Milano; Sparatoria a Milano, morto un ragazzo di 28 anni: indagato l'agente in borghese che l'ha colpito. Aveva una pistola a salve; Milano, 28enne ucciso da agente a San Donato. Aveva una pistola a salve; Giovane ucciso al Parco Rogoredo, il poliziotto che ha sparato è indagato per omicidio volontario.

Sparatoria Milano, indagato per omicidio il poliziotto che ha ucciso un 28enneÈ accaduto lunedì in via Impastato, nel quartiere di Rogoredo. Gli avevamo detto 'fermo polizia', lui si è avvicinato ancora, era a una ventina di metri e mi ha puntato l'arma contro, ho avuto paura ... tg24.sky.it

Milano: Poliziotto Indagato per Omicidio a Seguito di SparatoriaScopri le ultime novità sulla sparatoria di Milano che ha coinvolto un agente di polizia e un giovane di origine marocchina. Rimani aggiornato sugli sviluppi e le reazioni a questo incidente significa ... notizie.it

Sulla sparatoria di ieri a Rogoredo, periferia di Milano, "bisognerà vedere le modalità. Mi sembra di poter dire che sicuramente si deve dare una tutela ai nostri poliziotti. Anche perché, dalle descrizioni che vengono fatte dell'evento, sembrerebbe un caso di l - facebook.com facebook

#sparatoria a #milano, troupe Rai aggredita sul posto: giornalista di #ore 14 ferito e attrezzatura rubata x.com