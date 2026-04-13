Il Como ha diffuso un comunicato ufficiale in risposta agli insulti rivolti ai dirigenti dell’Inter durante la partita vinta 4-3 dalla squadra nerazzurra. Il presidente del Como ha dichiarato che saranno adottate tutte le misure necessarie per garantire il rispetto degli standard comportamentali. L’episodio si è verificato durante la partita tra le due squadre, con insulti rivolti ai dirigenti dell’Inter da parte di alcuni spettatori.

Il presidente Suwarso: “Verranno prese le misure necessarie per garantire che questo standard venga rispettato” Duro comunicato del Como, nello specifico del presidente Suwarso contro chi ieri sera ha insultato i dirigenti dell’Inter nel corso del match vinto 4-3 dalla squadra di Chivu. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Suwarso ha dapprima elogiato la squadra: “ Nonostante il risultato finale, sono incredibilmente orgoglioso. Ha dato tutto in campo e ha combattuto con vero onore. Questo è lo spirito che ci definisce”. Poi l’affondo contro coloro i quali hanno dato prova di inciviltà: “L’orgoglio per la nostra prestazione non può superare la mia delusione per il comportamento mostrato da alcuni nella tribuna d’onore nei confronti della delegazione avversaria.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Insulti ai dirigenti dell’Inter, comunicato UFFICIALE del Como

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