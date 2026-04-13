Insegnamenti Dzogchen a Trieste | dal Nepal uno dei maestri della tradizione Bön
Dal 17 al 19 aprile, presso Sati Studio a Trieste, si svolge un ciclo di insegnamenti dedicati allo Dzogchen. L’evento vede la partecipazione di Shedrup Lopon Geshe Lodoe Tsukphud, monaco e studioso della tradizione Bön proveniente dal monastero Triten Norbutse a Kathmandu, in Nepal. L’appuntamento offre l’opportunità di approfondire gli aspetti di questa pratica spirituale attraverso il contributo di un insegnante proveniente dall’Asia.
Dal 17 al 19 aprile Sati Studio a Trieste ospita un ciclo di insegnamenti sullo Dzogchen tenuti da Shedrup Lopon Geshe Lodoe Tsukphud, monaco e studioso della tradizione Bön proveniente dal monastero Triten Norbutse a Kathmandu. Quella del Bön è una tradizione che raramente giunge in Italia con.🔗 Leggi su Triesteprima.it
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