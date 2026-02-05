Il Bon ospita uno dei massimi pianisti del nostro tempo
Questa sera al Teatro Luigi Bon di Colugna prende vita una serata speciale. Grigory Sokolov, uno dei più grandi pianisti del nostro tempo, si esibisce davanti al pubblico friulano. Il musicista russo, noto per la sua capacità di emozionare con interpretazioni intense e profonde, torna a incantare gli spettatori con la sua musica. La serata promette un’esperienza unica, tra note delicate e suoni che toccano il cuore.
Al Teatro Luigi Bon di Colugna si rinnova la magia musicale di Grigory Sokolov. Il musicista russo, considerato uno dei massimi pianisti del nostro tempo, artista ammirato per la sua introspezione visionaria e la sua devozione senza compromessi alla musica, sarà protagonista in Friuli Venezia.🔗 Leggi su Udinetoday.it
Approfondimenti su Grigory Sokolov
Laurent Mottron, uno dei massimi studiosi dell’autismo, in convegno alla Stella Maris
Rondine è un borgo in Toscana che, da 30 anni, ospita giovani prevenienti da zone di guerra che scelgono di convivere con il proprio “nemico". Oggi accoglie studenti italiani che, per un anno, si confrontano da lì con la complessità del nostro tempo
Rondine, in Toscana, è un borgo che da 30 anni accoglie giovani provenienti da zone di guerra.
Stamattina siamo stati nella scuola "Le Fortunates" per consegnare una donazione da parte della scuola Opromolla-Galvani di Angri, un proiettore e tanti bon-bon. La struttura è molto grande ed ospita 470 bambini, dalle scuole materne alle medie, in un quarti facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.