Il Bon ospita uno dei massimi pianisti del nostro tempo

Questa sera al Teatro Luigi Bon di Colugna prende vita una serata speciale. Grigory Sokolov, uno dei più grandi pianisti del nostro tempo, si esibisce davanti al pubblico friulano. Il musicista russo, noto per la sua capacità di emozionare con interpretazioni intense e profonde, torna a incantare gli spettatori con la sua musica. La serata promette un’esperienza unica, tra note delicate e suoni che toccano il cuore.

Al Teatro Luigi Bon di Colugna si rinnova la magia musicale di Grigory Sokolov. Il musicista russo, considerato uno dei massimi pianisti del nostro tempo, artista ammirato per la sua introspezione visionaria e la sua devozione senza compromessi alla musica, sarà protagonista in Friuli Venezia.

