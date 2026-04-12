Aumento Reddito di Libertà | contributo fino a 530 euro nel 2026 tutte le novità INPS
L’INPS ha pubblicato una circolare che illustra le novità riguardanti l’aumento del Reddito di Libertà nel 2026. Tra le principali modifiche, viene previsto un contributo fino a 530 euro per l’anno successivo. La circolare dettaglia le modalità di assegnazione e i requisiti necessari per accedere a questa misura, confermando l’intenzione di ampliare le agevolazioni previste. Le nuove disposizioni entreranno in vigore nel prossimo anno.
Aumento Reddito di Libertà: cosa cambia nel 2026. Arriva un importante aggiornamento per il Reddito di Libertà: l’INPS, con la circolare n. 44 del 9 aprile 2026, ha ufficializzato l’aumento del contributo mensile fino a 530 euro.. La misura, pensata per sostenere l’autonomia economica delle donne vittime di violenza, viene rafforzata sia nell’importo sia nelle risorse complessive disponibili. Contributo Reddito di Libertà: importo e durata. Il contributo del Reddito di Libertà sale quindi da 500 a 530 euro mensili, per un massimo di 12 mensilità, arrivando a un totale di 6.360 euro per beneficiaria. L’aumento riguarda anche le domande già accolte nel 2025, che saranno integrate fino al nuovo importo, nei limiti delle risorse disponibili.🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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Reddito di libertà 2026, aumentano gli importi a 530 euro: a chi spetta e come fare domanda all’INPSSale il Reddito di libertà, cioè il contributo per le donne vittime di violenza: +30 euro al mese e fino a 6.