L’INPS ha pubblicato una circolare che illustra le novità riguardanti l’aumento del Reddito di Libertà nel 2026. Tra le principali modifiche, viene previsto un contributo fino a 530 euro per l’anno successivo. La circolare dettaglia le modalità di assegnazione e i requisiti necessari per accedere a questa misura, confermando l’intenzione di ampliare le agevolazioni previste. Le nuove disposizioni entreranno in vigore nel prossimo anno.

Aumento Reddito di Libertà: cosa cambia nel 2026. Arriva un importante aggiornamento per il Reddito di Libertà: l’INPS, con la circolare n. 44 del 9 aprile 2026, ha ufficializzato l’aumento del contributo mensile fino a 530 euro.. La misura, pensata per sostenere l’autonomia economica delle donne vittime di violenza, viene rafforzata sia nell’importo sia nelle risorse complessive disponibili. Contributo Reddito di Libertà: importo e durata. Il contributo del Reddito di Libertà sale quindi da 500 a 530 euro mensili, per un massimo di 12 mensilità, arrivando a un totale di 6.360 euro per beneficiaria. L’aumento riguarda anche le domande già accolte nel 2025, che saranno integrate fino al nuovo importo, nei limiti delle risorse disponibili.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Aumento Reddito di Libertà: contributo fino a 530 euro nel 2026, tutte le novità INPS

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Reddito di libertà 2026, aumentano gli importi a 530 euro: a chi spetta e come fare domanda all’INPSSale il Reddito di libertà, cioè il contributo per le donne vittime di violenza: +30 euro al mese e fino a 6.