Stop Tassa Etica a Villa Filippina confronto pubblico su porno diritti e libertà individuali

Un confronto pubblico e strutturato sulla cosiddetta “tassa etica”, sul funzionamento reale delle piattaforme digitali come OnlyFans e sulla tutela dei diritti dei creator. È questo l’obiettivo dell’incontro “Stop Tassa Etica”, in programma venerdì 27 febbraio alle ore 17,30 a Villa Filippina, a Palermo. All’incontro interverranno Debora Striani, coordinatrice Stop Tassa Etica, Riccardo Magi, deputato e segretario Più Europa, Carmelo Miceli, consigliere comunale del Comune di Palermo, Francesco Leone e Simona Fell, soci fondatori dello Studio Leone-Fell & C., le pornoattrici e content creator Brisen e Federica Alis, la content creator palermitana Meryem Amato, Jacopo Visconti, presidente NCC Palermo, Valerio Bordonaro, ARCI Palermo, Mari Albanese, scrittrice, Pd Sicilia, Mattia Catalano, coordinatore ORA! Sicilia, con l’obiettivo di aprire un confronto pubblico serio su una questione che intreccia fiscalità, libertà individuali e dignità della persona. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

