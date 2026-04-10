Responsabilità amministrativa in Prefettura esperti e amministratori

In Prefettura si è svolto un incontro dedicato alla riforma della responsabilità amministrativa, con una partecipazione molto numerosa e un pubblico compatto nel Salone degli specchi. L’appuntamento ha visto la presenza di esperti del settore e di amministratori che hanno discusso delle modifiche introdotte dalla nuova legge e delle criticità che ne derivano. Durante l’evento sono stati analizzati i principali aspetti della normativa e le implicazioni pratiche per le istituzioni coinvolte.

Tempo di lettura: 2 minuti Grande partecipazione e platea gremita nel Salone degli specchi Prefettura per l’incontro dedicato alla “Riforma della responsabilità amministrativa: novità e criticità della nuova L. n. 126”. Amministratori locali, funzionari e dirigenti della pubblica amministrazione, insieme ad avvocati e professionisti, hanno preso parte all’iniziativa, a conferma dell’attenzione del territorio verso un tema centrale per l’attività amministrativa. L’evento, promosso dalla So cietà Avvocati Amministrativisti delle province di Avellino e Salerno (SAASA), con il patrocinio della Provincia di Avellino, dell’Associazione Campana Economi e Provveditori della Sanità (ACEP) e di ANCE Avellino, ha riunito autorevoli esponenti della magistratura contabile e del mondo accademico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Responsabilità amministrativa, in Prefettura esperti e amministratori Responsabilità amministrativa, esperti a confronto in Prefettura ad AvellinoSi terrà venerdì 10 aprile 2026, alle ore 15:00, presso il Salone degli Specchi del Palazzo della Prefettura, l’incontro dal titolo “La riforma della... Responsabilità amministrativa, la riforma approda ad AvellinoSi è tenuto oggi ad Avellino, presso il Salone degli Specchi del Palazzo della Prefettura, il convegno "La riforma della responsabilità... Temi più discussi: Responsabilità amministrativa, esperti a confronto in Prefettura; Avellino - La riforma della responsabilità amministrativa, esperti a confronto in Prefettura; Riforma della responsabilità amministrativa: il 10 aprile esperti a confronto in Prefettura; Riforma della responsabilità amministrativa: esperti e istituzioni a confronto in Prefettura ad Avellino. Prefettura di Avellino, sala gremita all’incontro sulla riforma della responsabilità amministrativaGrande partecipazione e platea gremita nel Salone degli specchi Prefettura per l’incontro dedicato alla Riforma della responsabilità amministrativa: novità e criticità della nuova L. n. 1/26. Ammini ... irpinianews.it Responsabilità amministrativa, esperti a confronto in Prefettura ad AvellinoSi terrà venerdì 10 aprile 2026, alle ore 15:00, presso il Salone degli Specchi del Palazzo della Prefettura, l’incontro dal titolo La riforma della responsabilità amministrativa: novità e criticità ... irpinianews.it Si terrà venerdì 10 aprile 2026, alle ore 15:00, presso il Salone degli Specchi del Palazzo della Prefettura, l’incontro dal titolo “La riforma della responsabilità amministrativa: novità e criticità della nuova L. n. 1/26” - facebook.com facebook Quindi conta il fatto di venire condannati in terzo grado o conta la tipologia di reato Si decida. Per me la Montaruli si deve dimettere, ma limitarsi a parlare di "responsabilità amministrativa" per una tragedia con 2 morti e 1600 feriti... beh. x.com