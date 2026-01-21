Educazione finanziaria e giovani | rinnovata la collaborazione tra Banca di Piacenza e FeduF

Banca di Piacenza e FeduF rafforzano la loro collaborazione per promuovere l’educazione finanziaria tra i giovani. L’obiettivo è sviluppare una maggiore consapevolezza economica, supportandoli nelle prime decisioni legate alla gestione delle risorse e alla costruzione di un futuro finanziariamente responsabile. Questa iniziativa mira a fornire strumenti utili per affrontare le sfide quotidiane e favorire un approccio più consapevole alle questioni economiche.

Oltre 320 studenti coinvolti nei percorsi educativi realizzati dall’istituto di credito in collaborazione con la Fondazione per l’Educazione finanziaria e al risparmio Promuovere una cultura economica consapevole tra i giovani del territorio e accompagnarli nelle prime scelte critiche legate al denaro, alla gestione responsabile delle risorse e alla costruzione del proprio futuro. È con questo obiettivo che prende nuovo impulso la collaborazione tra la Banca di Piacenza e la Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio (FEduF), realtà promossa da Abi e attiva su tutto il territorio nazionale.🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

