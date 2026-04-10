Banca Territori del Monviso lancia il primo Hackathon NEXT | buoni fino a 1.000 euro per i primi classificati
Sabato 11 aprile le Ogr Tech di Torino saranno il palco del primo Hackathon NEXT, un evento organizzato da Banca Territori del Monviso. La competizione invita i partecipanti a sviluppare soluzioni digitali rivolte all'educazione finanziaria. I primi classificati riceveranno premi fino a 1.000 euro. L'iniziativa mira a stimolare l'innovazione nel settore bancario attraverso il coinvolgimento di sviluppatori e appassionati di tecnologia.
Sabato 11 aprile le Ogr Tech di Torino ospiteranno il primo Hackathon Next, una competizione tecnologica organizzata da banca Territori del Monviso per ideare nuovi strumenti digitali dedicati all'educazione finanziaria. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Devpunks, chiede a giovani. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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