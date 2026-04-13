Inizio di settimana sotto la pioggia | precipitazioni diffuse a partire da lunedì sera

L'inizio di questa settimana è segnato da pioggia che si è diffusa in diverse zone a partire da lunedì sera. Dopo circa dieci giorni di tempo stabile e soleggiato, la presenza di un'area di alta pressione si sta gradualmente allontanando, lasciando spazio a precipitazioni diffuse su tutto il territorio. Le condizioni meteorologiche continueranno a essere instabili nelle prossime ore, con piogge e possibili rovesci.

L’area di alta pressione che da una decina di giorni ha garantito bel tempo sulla nostra regione viene lentamente erosa da un vortice depressionario che dalle coste Algerine risale lentamente il Mediterraneo Occidentale posizionandosi tra Corsica e Sardegna e che sarà responsabile delle precipitazioni in arrivo tra la notte di lunedì e la giornata di martedì. Tempo in miglioramento dalla seconda parte di martedì, in seguito tempo più stabile ma persiste ancora un margine di incertezza legato al movimento del vortice sul Tirreno. Le previsioni del tempo di Andrea Bosoni del Centro Meteo Lombardo. Lunedì 13 aprile 2026 Tempo Previsto: Cielo da...🔗 Leggi su Bergamonews.it Acqua, con tutta questa pioggia: bacino meridionale, “complessivo e significativo miglioramento della disponibilità idrica” Invaso di Occhito, oltre cento milioni di metri cubi. Martina Franca: precipitazioni due mesi su tre da inizio annoNell’invaso di Occhito ieri si registravano quasi 110 milioni di metri cubi di acqua rispetto ai circa 62 dello stesso giorno di un anno fa. Precipitazioni diffuse al mattino, condizioni in miglioramento nel tardo pomeriggioIl cielo della Liguria si è aperto solo in tarda serata dopo una mattinata di pioggia battente che ha avvolto il territorio da Levante a Ponente, con...