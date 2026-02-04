Questa mattina la Liguria è stata colpita da piogge intense che hanno messo in ginocchio molte zone, soprattutto lungo la costa e nelle aree interne. Le precipitazioni sono state diffuse e persistenti, rendendo difficile la vita a residenti e pendolari. Nel tardo pomeriggio, le condizioni sono migliorate, il cielo si è aperto e il sole ha fatto capolino, portando un po’ di respiro dopo ore di maltempo.

Il cielo della Liguria si è aperto solo in tarda serata dopo una mattinata di pioggia battente che ha avvolto il territorio da Levante a Ponente, con particolare intensità sulle aree costiere e interne. A La Spezia, la pioggia ha iniziato a scendere già dalle prime ore del giorno, con un’acquazzone fitto che ha reso difficoltoso il traffico in centro, specialmente lungo viale Marconi e in prossimità della stazione ferroviaria. Le precipitazioni, inizialmente deboli, si sono intensificate intorno alle 9.30, raggiungendo punte di 25 millimetri in due ore solo nel comune della Spezia, secondo i dati raccolti dal centro meteo ARPAL. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Precipitazioni diffuse al mattino, condizioni in miglioramento nel tardo pomeriggio

