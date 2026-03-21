A Pistoia, il settore del vivaismo utilizza i social per promuoversi. Durante la mattinata di venerdì 20 marzo, gli studenti dell’Istituto Agrario De Franceschi-Pacinotti hanno partecipato a un incontro formativo con l’influencer Nicola Caffi Avogadri, dedicato al marketing e alla comunicazione nel mondo del verde. L’evento ha cercato di sfatare alcune convinzioni errate presenti nel settore.

PISTOIA Superare le false credenze radicate nel mondo del verde, ricorrendo alla divulgazione via social: è il tema del primo incontro formativo che si è svolto nel plesso dell’Istituto Agrario pistoiese del De Franceschi-Pacinotti ieri mattina venerdì 20 marzo. Ospite d’onore Nicola Caffi Avogadri, agronomo professionista bergamasco e influencer seguitissimo su Instagram con oltre 140mila follower, noto per la sua capacità di divulgare in modo chiaro e scientificamente rigoroso i temi legati al verde e all’agronomia. "Lo studio dell’agronomia è relativamente recente ed è vittima delle credenze popolari – ha spiegato Caffi alla platea... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A Pistoia, il vivaismo si fa social . Gli studenti a lezione di marketing con l’influencer Nicola Caffi Avogadri

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