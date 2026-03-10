Indennità notturna | il riconoscimento c’è ma non per tutti

Negli ultimi giorni, alcune sigle sindacali militari che hanno firmato l’ultimo contratto hanno annunciato di aver ottenuto il riconoscimento dell’indennità notturna. Tuttavia, non tutti i militari coinvolti beneficiano di questa misura, poiché ci sono differenze tra le varie categorie e le condizioni di applicazione. La questione riguarda chi può accedere a questo diritto e chi, invece, ne è escluso.

di USIM * Negli ultimi giorni alcune sigle sindacali militari firmatarie dell’ultimo contratto stanno rivendicando con entusiasmo i risultati ottenuti con il D.P.R. 24 marzo 2025, n. 52, parlando di importanti obiettivi raggiunti per il personale militare. Eppure a ben vedere, leggendo la norma, si sono venute a creare alcune zone grigie creando forti disparità di trattamento. Infatti, a parità di condizioni di impiego, alcuni militari la percepivano e altri no. La scarsa chiarezza ha creato forti dubbi interpretativi ponendo in situazione di potenziale danno erariale i colleghi che hanno autorizzato la corresponsione e di danno economico i colleghi che non l’hanno percepita quando invece avrebbero dovuto. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

