Ice a Milano-Cortina 2026 Salvini | Non ci saranno agenti ma solo 2 tecnici in sale operative

Salvini chiarisce che durante le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 non ci saranno agenti americani in divisa per le strade. In una conferenza stampa, il ministro ha spiegato che il personale statunitense coinvolto sarà solo formato da due tecnici civili, presenti nelle sale operative. Nessuna presenza di agenti o poliziotti americani nel territorio italiano, ha ribadito Salvini, rassicurando sulla sicurezza e sulla sovranità italiana durante l’evento.

A proposito della presenza di personale americano dell'Ice (la controversa agenzia statunitense anti-immigrazione, ndr) alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, " ci saranno due tecnici civili nelle sale operative quindi non ci saranno poliziotti americani per le strade di Milano, di Cortina, di Bormio. Ci saranno due tecnici nella sede preposta. È chiaro che è uno sforzo organizzativo importante ": lo ha dichiarato il vicepremier Matteo Salvini, rispondendo ai giornalisti a margine della presentazione a Montecitorio del libro 'Roberto Maroni. Discorsi politici e parlamentari'.

Il governo cambia ancora versione sugli agenti ICE in Italia.

