Negli ultimi vent’anni, il numero di incidenti a Bergamo è diminuito del 28%, passando da poco più di 2.000 nel 2005 a 1.499 nel 2025. L’area dell’Asse e via Borgo Palazzo sono state identificate come zone rosse, con un’alta concentrazione di sinistri. Tuttavia, nonostante la diminuzione complessiva, il numero di incidenti con esiti mortali non ha registrato cali significativi nel periodo analizzato.

LA CLASSIFICA. Nel 2025 i sinistri sono stati 1.499, nel 2005 poco più di 2mila. Non calano però quelli mortali. Angeloni: «Grazie ai dati, interventi per la messa in sicurezza». Allarme bici: in 15 anni incidenza raddoppiata. Gli incidenti stradali punteggiano quotidianamente la città: quattro al giorno, in media. Ma nel lungo periodo la tendenza è di calo: nel 2025 la Polizia locale del Comune di Bergamo ha rilevato 1.499 sinistri, il minimo storico (eccezion fatta per il 2020, l’anno del Covid e del lockdown) dal 2002, cioè da quando esistono statistiche puntuali. Nell’ultimo anno sono diminuiti del 3% (furono 1.546 nel 2024), in un decennio del 15,6% (nel 2015 se ne contarono 1.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Incidenti a Bergamo, in 20 anni -28%. L’Asse e via Borgo Palazzo «zone rosse» - La mappa su tutta la provincia

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