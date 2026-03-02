Frane e dissesto | la mappa delle ' zone rosse' con pericolosità elevata a Genova e in Liguria

A Genova e nella Liguria si registrano recenti episodi di frane e dissesto, con alcune zone classificate come 'rosse' per il rischio elevato. Falesie sono crollate, strade principali sono state interrotte e muraglioni vicini alle case hanno ceduto, portando all’evacuazione di alcune abitazioni e allo sfollamento di diverse persone. La regione si presenta quindi come un’area soggetta a fenomeni naturali di instabilità.