Frane e dissesto | la mappa delle ' zone rosse' con pericolosità elevata a Genova e in Liguria
A Genova e nella Liguria si registrano recenti episodi di frane e dissesto, con alcune zone classificate come 'rosse' per il rischio elevato. Falesie sono crollate, strade principali sono state interrotte e muraglioni vicini alle case hanno ceduto, portando all’evacuazione di alcune abitazioni e allo sfollamento di diverse persone. La regione si presenta quindi come un’area soggetta a fenomeni naturali di instabilità.
La Liguria, e in particolare il Genovesato, è un territorio fragile, e l'inizio di questo 2026 lo ricorda: falesie crollate, frane che hanno interrotto arterie fondamentali per la viabilità, muraglioni ceduti a pochi metri dalle abitazioni, con conseguenti evacuazioni e decine di sfollati.Il Comune di Genova ha annunciato da un lato nuovi investimenti contro il dissesto idrogeologico, dall’altro ha richiamato la necessità di interventi strutturali più ampi, inviando una lettera alla Regione Liguria per chiedere finanziamenti straordinari: la stima parla di circa 110 milioni di euro. Il 4 marzo la sindaca Silvia Salis incontrerà a Roma il capo del Dipartimento nazionale della Protezione civile, Fabio Ciciliano, proprio per discutere il contenuto della richiesta. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Leggi anche: “Il 94,5 per cento dei Comuni italiani è a rischio per frane, alluvioni, valanghe e/o erosione costiera” Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale: un milione 280mila abitanti vivono in aree a pericolosità da frana elevata e molto elevata. I dati della Puglia nel rapporto
Leggi anche: La mappa delle frane a Palermo, nelle aree ad alta pericolosità ci sono 6 mila abitanti e 1.500 edifici
Frane, il Comune di Genova scrive alla Regione: Servono 110 milioni per il dissestoA rischio quasi 600 muri di contenimento. Mercoledì la sindaca Salis incontrerà a Roma il Capo della Protezione Civile ... rainews.it
Liguria alle prese con dissesto idrogeologico, frane e allagamenti: Primocanale in direttaSecondo i dati di ISPRA, in Liguria si contano circa 15 mila frane. Un numero impressionante che racconta, meglio di qualsiasi parola, l’estrema fragilità di un territorio stretto tra mare e montagna, ... primocanale.it
