Puliamo il Borgo dai rifiuti | l’iniziativa in Borgo Palazzo a Bergamo

Domenica 29 marzo alle 10, in piazza Sant’Anna a Bergamo, si svolge l’iniziativa “Puliamo il Borgo” in Borgo Palazzo. L’evento prevede una pulizia collettiva dei rifiuti presenti nell’area, con partecipazione aperta a chiunque voglia contribuire senza bisogno di iscrizioni. L’obiettivo è coinvolgere la comunità locale in un’azione di cura del quartiere.

L’APPUNTAMENTO. Domenica 29 marzo alle 10 in piazza Sant’Anna, partecipazione libera senza iscrizioni. La rete di quartiere di Borgo Palazzo alle Valli ha organizzato per domenica 29 marzo un nuovo appuntamento dedicato alla cura degli spazi pubblici: «Puliamo il Borgo!». L’appuntamento è alle 10 in piazza Sant’Anna. Grazie al supporto di Legambiente Bergamo, verranno messi a disposizione dei partecipanti tutti gli strumenti necessari: guanti, pinze per la raccolta dei rifiuti, sacchi e pettorine. L’obiettivo è dividersi in gruppi per ripulire il quartiere dai rifiuti abbandonati. La partecipazione è libera: «Più siamo, più sarà efficace e divertente», si legge nell’annuncio, Nessun bisogno di iscrizione, basta presentarsi all’appuntamento. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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