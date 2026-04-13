Incidente sulla statale verso il riconoscimento dell' uomo morto carbonizzato

Nella serata di sabato, lungo la strada statale 379, si è verificato un grave incidente che ha causato la morte di un uomo. Le forze dell'ordine hanno identificato la vittima, fornendo nome e volto, e stanno lavorando per chiarire le dinamiche dell’incidente. La polizia stradale di Brindisi, sotto la supervisione della procura, prosegue nelle indagini per ricostruire con precisione quanto accaduto.