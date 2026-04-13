Incidente sulla statale verso il riconoscimento dell' uomo morto carbonizzato
Nella serata di sabato, lungo la strada statale 379, si è verificato un grave incidente che ha causato la morte di un uomo. Le forze dell'ordine hanno identificato la vittima, fornendo nome e volto, e stanno lavorando per chiarire le dinamiche dell’incidente. La polizia stradale di Brindisi, sotto la supervisione della procura, prosegue nelle indagini per ricostruire con precisione quanto accaduto.
BRINDISI - Mentre ha un volto e un nome l'uomo deceduto sabato sera in seguito all'incidente avvenuto sulla strada statale 379, gli agenti della polizia stradale di Brindisi, coordinati dalla procura, proseguono nell'esatta ricostruzione del mortale. In realtà, manca ancora l'ufficialità sulle.🔗 Leggi su Lecceprima.it
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